A través de su cuenta de Instagram, La Uchulú reveló que estuvo grabando contenido para sus redes sociales durante varias días y que, al despertar, luego de un merecido descanso, le comunicaron que todos esos videos se borraron.

“Hoy me he reído de cólera y de tristeza. Estos días he estado haciendo contenido para poder publicarlo y hoy por la mañana me comunicaron que todos esos videos se borraron”, expresó la popular tiktoker.

Luego continuó con: “me desgané, me estresé y entré en crisis emocional, pero siempre voy a decir que esto son pruebas y las voy a superar de esto voy a seguir aprendiendo y ser más precavida. Siempre mente positiva para cualquier adversidad”.

“Mañana volveré a grabar todos los videos perdidos. Con ‘jue’ que sí se puede”.

La Uchulú reveló que se contagió de influenza y que la pasó mal: “Ya voy dos semanas en cama”

Hace unas semanas, la Uchulú reveló que que se contagió de influenza. Además, el popular personaje pide a sus seguidores que se vacunen lo antes posible.

“Pero fuera de bromas vacúnense, que esto de la influenza está fuerte, ya voy dos semanas en cama, con dolor de cabeza, sensación de vómitos, con el pecho cerrado, con tos de perro, con gripe y con el cuerpo que me suda, como si tuviera presión alta”, se lee en las historias de Instagram.

La Uchulú también compartió toda la mediación que tiene que tomar para poder recuperarse lo más pronto posible, pese a que ya va más de dos semanas luchando

“Hora de la drogación, que mi cuerpo está hasta las patas, vacúnense cara de ronsocos”, contó la exparticipante de El Gran Show.