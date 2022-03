Magaly Medina respondió luego que Jorge Pozo, padre de Ethel Pozo, negó haber buscado a la producción de ‘Magaly TV, la firme’ para hablar sobre el vínculo que tiene con la hija de Gisela Valcárcel. La ‘Urraca’ difundió varios audios de WhatsApp que el señor Pozo envió a un miembro de su producción.

“Con la única persona que quiero hablar es con Magaly, nada más, quiero conversar con ella”, dijo en un audio Jorge Pozo. “No me dio la gana de entrevistarlo”, señaló Magaly Medina en su programa.

“Y lo demostraré esta noche (que él llamó a su producción). Como suelo hacerlo siempre, con pruebas irrefutables. No voy a permitir que un Don nadie me llame mentirosa”, escribió Magaly Medina.

Recordemos que Magaly Medina aseguró que Jorge Pozo, buscó a miembros de su equipo periodístico para revelar cosas interesantes de su relación con Gisela Valcárcel.

La expareja de Gisela Valcárcel retó a Magaly Medina para que demuestre con un audio o fotos que él buscó una entrevista en su programa, calificó como “inventos” lo señalado por la conductora de espectáculos.

“Es completamente falso, yo en ningún momento he conversado con la producción de ese canal y decir que voy a llorar, esos son inventos que me molesta bastante, pero yo le pediría a la señora con la reportera o con audios que me demuestre de que yo he hablado esas cositas”, dijo Jorge Pozo para el programa ‘Amor y fuego’ a los que les dio una entrevista exclusiva.

“Yo no he tocado puertas, ni he hablado con la producción, la reto a que me demuestre que yo he hablado por teléfono y he dicho que tengo muchas cosas que contar. Eso es mentira, falso completamente. No he hablado con la producción (de Magaly Medina), ni he dicho que me voy a poner a llorar, eso es falso”, sentenció Pozo.

