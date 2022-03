La conductora de televisión Magaly Medina se sumó a la lista de personalidades del mundo del espectáculo que se han pronunciado sobre los últimos arreglos estéticos de Sheyla Rojas. En esta oportunidad, la presentadora cuestionó su reciente tratamiento a los labios, el cual provocó una evidente hinchazón que preocupó a muchos.

En la reciente emisión de “Magaly TV, la firme”, la popular ‘Urraca’ se mostró contundente en su opinión, y tras la entrevista a una especialista, señaló que Sheyla se sometió a un procedimiento “no adecuado”.

“Creo que está clarísimo que hay un procedimiento no adecuado que le ha dejado así (el labio). Hay que tener mucho cuidado, a veces las personas por insistir, por hacerse cosas que no necesitan, por tratar de parecerse a viejos modelos de belleza se hacen cosas en la cara y se pueden exponer a cosas así”, señaló Medina.

“Ella que venía jactándose de sus operaciones, que se sentía feliz con todos los procedimientos estéticos que se llevaba en la cara ahora debe estar lamentándolo seguramente. No creo que la responsabilidad sea de ella tampoco”, agregó la conductora.

Sheyla rompe su silencio

La modelo Sheyla Rojas regresó al Perú y se presentó en el programa “América hoy”. La popular ‘Shey Shey’ habló de sus cirugías en el rostro, sobre todo de la última intervención que se realizó que le ocasionó inflamación en varias partes del cuerpo.

“Yo ya lo dije varias veces, yo tuve un procedimiento y más que el labio, es en la parte de la papada. Yo estoy inflamada, me cuesta mover muchísimo. Me hice una pequeña lipo, yo tuve un mal postoperatorio, tuve un proceso inflamatorio muy severo; al principio no podía ni comer”, mencionó.

