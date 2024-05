Ethel Pozo no quiere hablar más de Yaco Eskenazi: “No hay nada qué decir, no viene al caso”

Ethel Pozo asegura que ya cerró el tema con Yaco Eskenazi tras la polémica que protagonizó con Natalie Vértiz. Además, aseguró que aún no ha conversado con su madre, Gisela Valcárcel, sobre la puesta compra del 30% de las acciones de Latina.

“ De ese tema ya no quisiera hablar porque ya se dijo todo, ya pasó, no hay nada qué decir, no viene al caso ”, declaró para Trome.

“ Nada, no existe nada, ya hablé del tema, eso pasó en abril y ya estamos por iniciar en junio ”, añadió.

En cuanto a las especulaciones de la compra que habría realizado la ‘Señito’ de las acciones del canal ubicado en San Felipe, la conductora dijo que recién le consultará sobre ese tema a su mamá.

“Eso dicen en las redes sociales, aún no la he visto (a su mamá), pero esta noche nos vamos a reunir con la gente de ‘América hoy’ y mi mamá, ahí le preguntaré”, manifestó Ethel.

Ethel Pozo llora y envía conmovedor mensaje a Gisela Valcárcel: “Mi madre santa”

Entre lágrimas, Ethel Pozo envió un conmovedor mensaje a su mamá Gisela Valcárcel, con motivo de que este domingo se celebra el Día de la Madre.

“Con obstáculos, con desaciertos, con errores, porque todos cometemos errores (...) a mi madre santa, que ha sido maravillosa, me crio solita, fue mamá soltera a los 17 años, me trajo al mundo y luchó por mí solita”, expresó Ethel entre lágrimas.

Cabe mencionar que Ethel Pozo también incluyó en su mensaje a su tía Martha, hermana de Gisela, quien falleció en el 2020.

“A mi Techi, a mi tía Martha que está en el cielo. Gracias a esa trilogía que me crio”, expresó.

Luego continuó con: “Cuando viene el tema de mis hijas para mí es ufff, cuando nacieron mis hijas, yo nací nuevamente como madre, es mi rol principal. Cuando nos vayamos de esta tierra nos van a preguntar qué hicimos como madres”.

