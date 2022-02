Isabel Acevedo se encuentra viviendo una nueva etapa en su vida amorosa, tras darse una oportunidad en el amor con el empresario peruano Rodney Rodríguez que radica en Estados Unidos. Sin embargo, la popular ‘Chabelita’ no es ajena a las críticas.

Y es que en una reciente nota de ‘Magaly TV, la firme’, se puede ver a Isabel Acevedo subiendo a bailar al escenario en una de las presentaciones de la orquesta “Combinación de la Habana”.

“Los chicos me presentaron en Washington, donde estoy ahorita. Son mis amigos, los conocí en el reality Divas en EEG. Me hicieron subir al escenario y demostrar lo que más me gusta hacer, que es bailar. La pasé increíbles las críticas me hacen más fuerte. Antes sí me afectaban, pero con el tiempo me acostumbre”, declaró ‘Chabelita’ para El Popular.

De la misma manera, la expareja de Christian Domínguez decidió responderle a Magaly Medina, quien es una de sus mayores detractoras.

“Me da risa, siempre van a hablar de mí. Que digan lo que quieran, ya no hago daño a nadie”, sentenció la bailarina.

¿Quién es el nuevo galán de Isabel Acevedo?

Isabel Acevedo, quien actualmente radica en Estados Unidos, fue ampayada por las cámaras de “Magaly TV: La Firme” en el lujoso restaurante de Chambao en Tulúm, México, besando a quien sería su nueva pareja.

Según informó el programa de espectáculos, se trata de Rodney Rodríguez, un peruano residente en Washington que cuenta con una pequeña empresa encargada de brindar servicios de mantenimiento de electricidad a casas y oficinas.

Rodríguez, de 40 años, quien además es padre de dos niños, sería muy amigo del dueño de la academia de danza donde Isabel Acevedo brinda talleres de baile, según explicó el programa de Magaly Medina.

