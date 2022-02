La actriz Marisol Aguirre reveló en una entrevista para El Comercio sacrificó su carrera artística para que su exesposo Christian Meier surja en la actuación, mientras que ella acompañaba a sus hijos en casa para formarlos en su crecimiento.

“Nunca quiso que actúe porque quería que esté en la casa con los chicos y porque -de alguna manera- si yo trabajaba no íbamos a poder visitarlo en vacaciones. Si trabajaba seguramente hubiera durado mucho menos nuestro matrimonio. Para eso sacrifiqué mi carrera, para que él surja y yo pueda acompañarlo con mis hijos a todas partes”, dijo Marisol Aguirre refiriéndose a su expareja y padre de sus tres hijos.

La recordada estrella de la novela ‘Gorrión’ dijo que esta situación la incomodó económicamente en su momento, pero que ver a sus hijos bien formados le hace pensar que valió la pena estar en casa.

“...criar a mis hijos me hacía muy feliz, pero no poder desarrollarme profesionalmente, no. Llegó un momento en que me sentí frustrada, sobre todo a nivel económico. Fue bien difícil, me he arrepentido, pero cuando miro a mis hijos y los veo tan bien formados y tan buenas personas es cuando digo que todo sacrificio valió la pena”, contó al mencionado medio.

La artista explicó también que le tomó tiempo manejar la situación de su divorcio con Meier.

“El momento de quiebre es difícil para todos. Es duro, pero ayuda recurrir a un especialista, a un psicólogo para manejar ciertas situaciones con tus hijos y expareja”, dijo.

