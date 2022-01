En una reciente entrevista con “América Espectáculos”, Isabel Acevedo brindó detalles sobre su situación sentimental. La bailarina comentó que se está soltera, pero se está dando la oportunidad de conocer a varios chicos.

La exparticipante de “Reinas del Show” aseguró que hasta el momento no conoce a la persona ideal.

“He salido con varios chicos, estoy conociendo. No tanto acá (Perú) más cuando salgo hablo, converso, pero no llega la persona ideal aún”, reveló ante las cámaras del programa de Rebeca Escribens.

Al ser consultada sobre las personas que señalan que no habría olvidado a Christian Domínguez, Acevedo aseguró que él es parte de su pasado.

“Hay muchos heaters te persiguen y dicen no, no puede olvidar a Christian Domínguez”, consultó el reportero.

“Bueno, heaters… no hay ni por qué mencionarlo. Es parte del pasado, lo último no es que sea lo mejor, no necesariamente, uno aprende de cada relación”, respondió inmediatamente la bailarina.

