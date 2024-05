Almendra Gomelsky, Xiomy Xibillé y Lilianne Braun, contaron para las cámaras de ‘Todo se filtra’ que celebraran con un show los 34 años del programa infantil.

Además, un reportero les consultó sobre la película de Nubeluz, protagonizada por Andrés Wiese y Silvana Cañote, pero ellas aseguraron que no saben nada al respecto.

“ Realmente no sabemos mucho de la película. Hemos oído lo que ustedes han oído pero no somos parte ni del elenco ni de la historia, no sabemos ”, expresó Xiomy Xibillé.

Por su lado, Lilianne Braun espera que guarden respeto por su trabajo de hace 3 décadas.

“ Lo único que puedo decir es que de lo poco que hemos escuchado, pensamos siempre que ojalá que lo que hagan, sea lo que sea, que mantengan la linda energía, la pureza y el respeto que se merece Nubeluz ”, refirió.

Cuando Almendra Gomelsky iba a opinar, su representante se acercó para apartarla y solo mencionó: “ Ni siquiera la he visto, no puedo prestar atención a algo que no... ”.