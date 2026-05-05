Aún sin resultados oficiales de la primera vuelta electoral, en Juntos por el Perú (JP), ya se vive un clima de tensión en la región Junín, de cara a la campaña de la segunda vuelta. La disputa por el control de la estrategia y la representación partidaria ha desatado un abierto enfrentamiento entre la dirigencia regional y el virtual diputado Marlon Aguirre Ramos.

El conflicto se evidenció este lunes durante una conferencia de prensa en Huancayo, donde representantes provinciales del partido anunciaron que, por disposición de la dirigencia nacional, la coordinación general de la campaña estará a cargo de Nelly Avendaño Roca, excandidata a diputada.

Según indicaron, será la única autorizada para liderar las acciones políticas y establecer alianzas en la región.

Sin embargo, la postura de Marlon Aguirre ha cobrado mayor peso político. El virtual legislador electo no solo rechazó públicamente esta designación, sino que aseguró contar con directivas desde Lima que lo respaldarían para asumir la coordinación de la segunda vuelta, pues se habría indicado que los candidatos que lograron una curul en el Parlamento serían quienes lideren la coordinación de la segunda vuelta.

“Yo he tenido respeto, he tenido cariño. Que Lima decida. Si creen que no soy bienvenido en su equipo, bien, pero yo gané las elecciones”, afirmó.

Aguirre quien cuenta con el respaldo del candidato a la gobernación regional por JP, Juan Palomino, así como de varios candidatos a alcaldes distritales, que lo acompañaban , invocó el apoyo de Antauro Humala, líder del etnocacerismo, sector con el que mantiene vínculo político.

Según el virtual parlamentario, los cuestionamientos a su rol responderían a intereses internos de dirigentes que no lograron representación en el Congreso. Incluso reveló que asistió a la conferencia de prensa, pero decidió retirarse al no ser reconocido como coordinador, lo que evidencia el nivel de confrontación.

Por su parte, Nelly Avendaño reiteró que cuenta con el respaldo de la dirigencia nacional y que ningún otro militante está autorizado para asumir ese rol.