Greeicy Rendón y Mike Bahía se han convertido en una de las parejas más consolidadas del mundo artístico. La cantante colombiana estuvo en Perú para brindar un concierto en un festival musical y aprovechó para pronunciarse sobre la supuesta infidelidad del padre de su hijo con una peruana.

La artista contó la manera en cómo enfrentaron dichas acusaciones que iniciaron en el año 2022, cuando su pareja se presentó en nuestro país y una joven insinuó haber tenido un encuentro con él a través de su cuenta de TikTok.

La mujer acompañó su clip con supuestos chats que tuvo con Mike Bahía, donde él parecía dispuesto a tener una reunión con ella luego de un compromiso laboral.

Ahora, en una reciente entrevista con Radio Moda, Greeicy fue consultada sobre este tema y ella confesó que Mike Bahía le contó sobre las especulaciones.

“ Yo siento que el día que pase algo o tenga que enterarme, yo siento que va a ser tan real que lo voy a sentir. Como que no le paré bolas, he sido muy tranquila en ese sentido, siento que tengo un hombre que me da la tranquilidad ”, sostuvo.

Además, Greeicy reveló que vio a la mujer involucrada en los rumores y dijo con humor: “ Y estaba guapa, y la vi, claro que la vi. Y dije que si era verdad, pues tiene buen gusto ”.