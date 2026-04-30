Durante una intervención en el Establecimiento Penitenciario de Varones Arequipa, se hallaron celulares, cargadores, cables USB y baterías, los cuales se encontraban camuflados en muebles de madera y ocultos en caletas acondicionadas en paredes y pisos.

La requisa se llevó a cabo en los ambientes 1, 3 y 4 del pabellón 3, donde participaron más de 30 agentes del penal, ubicado en el distrito de Socabaya.

Ante ello, los hechos fueron comunicados a representantes del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú, con el objetivo de continuar con las diligencias correspondientes.

En la operación se contó con la participación del director de la Oficina Regional Altiplano Puno, Arturo Gonzales Lazo, así como del director y el jefe de seguridad del establecimiento penitenciario.