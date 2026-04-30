Luis Orlando Mendoza Córdoba (63) perdió la vida tras una aparatosa caída desde un cuarto piso de una vivienda ubicada en la intersección de las calles José Gálvez y Misti en Miraflores, donde realizaba labores de pintado.

Según información preliminar, el andamio en el que se encontraba junto a su hermano se ladeó bruscamente y Luis Mendoza impactó contra la vereda. A pesar de ser atendido de emergencia en el hospital Honorio Delgado Espinoza, falleció horas después.

El accidente ocurrió antes de las 10 de la mañana de este jueves 30 de abril, cuando los efectivos de Serenazgo de Miraflores fueron alertados por un vecino y encontraron a Luis Mendoza tendido sobre el pavimento con una herida en la cabeza.

Personal de apoyo brindó los primeros auxilios hasta la llegada de la ambulancia de Bomberos, que lo trasladó hasta el hospital regional, donde el médico de turno diagnosticó politraumatismos graves. Mientras que su hermano Jesús Mendoza Córdoba sobrevivió, ya que había caído sobre el jardín.

Las autoridades correspondientes se hacen cargo de la intervención para continuar con las diligencias correspondientes.