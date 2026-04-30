El hospital Honorio Delgado Espinoza retomará el sistema de citas virtuales para la atención por consultorio externo. La medida busca ordenar el procedimiento para separar una fecha de atención sin la necesidad de acudir desde la madrugada al hospital, especialmente en el caso de quienes llegan referidos desde los establecimientos del primer nivel de atención.

El subdirector del hospital, José Tanco, explicó que el acceso será mediante un código QR que, al ingresar, el paciente será derivado a la plataforma del hospital, donde deberá registrar sus datos personales, como nombres, DNI y, en caso corresponda, el número de referencia. Luego, personal designado verificará en el sistema la disponibilidad de cupos y asignará la cita respectiva.

Decisión.

El objetivo es ordenar la atención y reducir la presencialidad. La respuesta al paciente se dará en un plazo de 24 a 48 horas como máximo, y la fecha asignada podrá verificarse también en la página del hospital, en la opción “Busca tu cita”.

José Tanco refrío que la nueva modalidad estará dirigida principalmente a pacientes nuevos referidos, es decir, aquellos que llegan desde otros establecimientos de salud para recibir atención especializada. Sin embargo, también podrán acceder los pacientes continuadores que ya fueron atendidos y necesitan una nueva evaluación con los resultados de exámenes solicitados por su médico tratante.

No obstante, la atención presencial no desaparecerá. Tanco aclaró que se mantendrán cuatro ventanillas para adultos mayores, personas que no tienen acceso a internet o no manejan herramientas digitales, así como para pacientes que requieren interconsultas. “Hay pacientes que no manejan la tecnología como para poder sacar una cita por este QR; va a haber ventanillas para ellos”, señaló.