Luis Julio Gutiérrez Páucar tiene 30 años y es conocido artísticamente como “Louis Slein”. Nació en Lima y vivió gran parte de su vida en la urbanización El Álamo, en el distrito de Comas, donde a muy temprana edad, y por iniciativa propia, la música comenzó a llamar su atención y a despertar sus sentidos. Pero por esos años jamás pensó que esa inquietud más adelante le generaría tantas alegrías y lo llevaría lejos de ese entrañable barrio.

A pesar de que no hay músicos en la familia y nunca fue incentivado directamente por su núcleo más cercano, desde muy niño le comenzó a llamar la atención la música de videojuegos y de la banda californiana Red Hot Chili Peppers. Luego de ese despertar, vino una etapa de exploración de música principalmente americana. Pero no fue hasta el 2009 que agarró por primera vez un instrumento. Luis culminaba la etapa escolar y un grupo de amigos formó una banda musical, casi de improviso, para presentar un número como fin de dicha etapa, pero requerían un guitarrista. El joven no dudó, practicó en tiempo récord y logró aprender las canciones que escogió el ensamble.

Luis había descubierto un talento, por ello decidió pulirlo con clases de guitarra en la academia Master Music, de la mano de Kike Yompián y Pablo Bobadilla, experimentados docentes de guitarra, y a través de sesiones particulares con el músico y guitarrista Carlos Díaz. Sin embargo, sus padres deseaban que siguiera una carrera tradicional. En ese contexto, y bajo el acuerdo de seguir en paralelo con la música, Luis se preparó e ingresó a Computación Científica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la cual dejó al poco tiempo. Asimismo, logró alcanzar el puntaje para Arquitectura en la pre de la PUCP, pero fue descalificado por faltar a clases. En ese contexto, Luis vio que la PUCP tenía la carrera de Música, así que decidió jugar esa carta.

Es así como comienza su formación profesional en Música y un largo periodo de deconstrucción que lo llevó a explorar diversos géneros y a enriquecerse de ellos. En ese proceso, profesores como Andrés Prado, Alec Marambio y Alonso Málaga fueron claves en el camino para encontrar un estilo propio.

El sueño americano

En medio de los estudios en la PUCP, y con la salud resquebrajada por una tendinitis ocasionada por las largas jornadas de ensayo, Luis audiciona para Berklee College of Music de Boston, donde obtuvo una vacante y un 65% de beca. Dicha etapa fue clave para consolidar sus conocimientos, a pesar de que los primeros años de carrera fueron duros por la tendinitis. Al final, Luis se esforzó al máximo y logró graduarse en las especialidades de Música Profesional y Composición de Bandas Sonoras.

El joven nunca contempló hacer vida en ese país cuando salió del Perú, pero en el camino se encontró con muchas oportunidades. En ese contexto, se muda a Los Ángeles para hacer una pasantía como orquestador y compositor de la banda sonora del cortometraje Burnt Roux, de la directora Keisha Davis, el cual obtuvo un reconocimiento y mención especial bajo la categoría “Mejor Narrativa” en el prestigioso Festival de Cine de New Orleans en el 2023.

Asimismo, tuvo una fascinante experiencia de trabajo con Ryan Shore (Star Wars Forces of Destiny, Scooby Doo, Go Go Cory Carson), quien es sobrino de la leyenda Howard Shore (productor musical y compositor de la banda sonora de El Señor de los Anillos), como editor musical. Luis formó parte del departamento de música de Shore en la película Zombie Town (2023).

En paralelo, Luis, como especialista en creación de experiencias sonoras para distintas plataformas y medios, ha trabajado como supervisor y director musical, compositor, orquestador y diseñador de sonido de distintos videojuegos del ecosistema de desarrolladores independientes de Los Angeles, como Wobble Warriors, District N, Dreamland and The Double, entre otros.

La vida en Los Angeles también lo ha llevado a ser parte de las bandas Vagabond, Urick the Band, Solo Artist Noir y Megan Beattie, propuestas musicales que van desde el Grunge, Alternativo, Progresivo, Heavy Metal, Folk y Pop, y con quienes cumple una agenda bastante cargada de conciertos, grabaciones y lanzamientos de sencillos.

Luis no solo consolida su carrera en Estados Unidos como músico, productor, arreglista y compositor, sino también comparte sus conocimientos con las futuras generaciones de músicos a través de su rol como educador musical en el Nishiyamato Academy, Roos Studios y CA MusicBox en California, enseñando teoría, apreciación e historia musical.

Han pasado muchos años desde aquella presentación de fin de año escolar en Comas, pero Luis sigue siendo ese soñador empedernido que trabaja duro para materializar sus metas, sin importar el lugar en el que se encuentre y sin importar los retos que se presenten en el camino. Luis es uno de esos peruanos que viven en el extranjero y que dejan el nombre del país en alto.