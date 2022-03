Magaly Medina se refirió al caso del padre de Ethel Pozo, quien apareció en algunos medios de espectáculos pidiendo que su hija no lo abandone. La conductora de televisión contó que Jorge Pozo también buscó a su producción, pero ella dejó en claro cuál es su posición respecto a este tema.

“Este señor dejó dicho al teléfono que tenía cosas muy interesantes que contarme. Yo le quiero decir desde acá que con Gisela Valcárcel puedo tener todas las diferencias del caso, pero esas épocas de la televisión ya pasaron”, comentó en un inicio la popular ‘Urraca’.

“Acá ya no estamos para darle cabida a gente que viene a aprovecharse de las enemistades en la televisión para revivir capítulos que no vienen al caso”, agregó.

Asimismo, Magaly Medina salió en defensa de Gisela Valcárcel por haber criado sola a su hija y aseguró que Jorge Pozo no tiene ningún derecho en reclamarle nada.

“Ethel Pozo ha sido una chica que se ha criado bajo la batuta de la madre, una madre soltera que trabajó duro y parejo para mantener a su hija y sacarla adelante ayudada de su madre y de sus hermanas”, sostuvo la figura de ATV.

“A un padre biológico no se le puede llamar padre. Quien no te crio, no es tu padre. Quien no estuvo contigo en tus noches de enfermedad, quien no estuvo en tus tareas de colegio, quien no tuvo que matarse para darte de comer. Si no estuvo antes, yo no sé con qué cara este señor viene a exigir a los medios su presencia”, añadió.

Finalmente, Magaly Medina señaló que no dará cabida en su programa al padre de Ethel Pozo y lamentó que otros espacios lo hagan, en clara alusión al programa ‘Amor y Fuego’.

“Yo no me voy a prestar para esos juegos inmundos jamás, porque detesto a los irresponsables, detesto a la gente que no se hace cargo de sus acciones. Estamos llenos en este país de padres irresponsables, todos los días lo vemos. Ahora que él se sienta enfermo y exija, porque exige como si se lo mereciera, no me parece justo”, sentenció Magaly Medina.

