Sheyla Rojas se encuentra en Perú, tal y como lo contó hace unas semanas en el programa de Magaly Medina. La modelo publicó en sus historias de Instagram una foto con el cómico Jorge Benavides, quien la invitó a su programa de ATV.

“Me divertí muchísimo con ustedes”, escribió la popular Shey Shey en una historia de Instagram tras su participación en el programa cómico.

Se nota que ella tiene el labio chueco

En la última edición de su programa en ATV, Magaly Medina mostró imágenes de la grabación de Sheyla con JB, donde se ve que la modelo se tapa la boca cuando ríe.

“Miren las tomas de mi camarógrafo, se nota que ella tiene el labio chueco, le ha deformado el labio esa parálisis, ella cuando se ríe, intenta taparse, intenta hacer expresiones con su boca para que no se pueda notar tanto, pero sí el labio se le va a un lado, ella se tapa la boca cuando se ríe, intenta que no la vean, pero sí hay una deformidad allí, hemos estado observando estas imágenes. Esto le puede pasar a cualquiera”, expresó la popular Urraca.

Luego continuó con: “Quien la he hecho eso la ha dejado deformada, por más que ha ido a otros doctores para que le bajen el nivel (de hinchazón)”.

Magaly arremete contra doctor de Sheyla

La conducta de TV tuvo fuertes palabras hacia el doctor de Sheyla Rojas, pues Magaly afirma que la modelo de 32 años está en búsqueda de la perfección.

“Ella en su búsqueda de la perfección se hizo una intervención pequeña, pero algo pasó... es una mujer joven, de 32 años, y no debería tener esa cara con esos dobleces... Los médicos tienen que tener un sentido ético y decirle a la paciente, eso no va, eso no puede ser”.