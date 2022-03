¿Se viene un nuevo romance? Jossmery Toledo y Fabio Agostini coquetearon en plena entrevista, por lo que sus miles de usuarios están especulando que se avecina un nuevo romance en Esto es Guerra: 10 años.

Recordemos que, el último miércoles 2 de marzo, fue cumpleaños del español y las cámaras de América Hoy fueron en busca del modelo y de sus compañeros de EEG para saber qué podrían regalarle.

Al encontrar a Jossmery Toledo, ella solo atinó a decirle “feliz cumpleaños” a Fabio, pero el español sorprendió a todos con su revelación: “Así me saluda cuando están las cámaras, pero cuando no están, mejor no te digo”.

Lo que más llamó la atención fue cuando Jossmery pensó que Fabio ya se había ido de la entrevista, pero Agostini reapareció fiel a su estilo.

“Deja de hacerte la tontita”, le dijo Fabio mientras que Jossmery sonreía ante las cámaras del programa.

Jossmery Toledo en coqueteos con Fabio Agostini https://www.americatv.com.pe/

Jossmery Toledo tuvo dificultades en su primer circuito pese a que había mucha expectativa sobre su desempeño

La expolicía trepó rápidamente sobre un gran aro de fierro, luego debía pasar por unas llantas colgantes, la joven se balanceaba con dificultad sobre las llantas, cuando llegó al minuto de tiempo, se atascó en la penúltima llanta.

El tiempo corría y ella no podía alcanzar la última llanta para finalizar esa parte del reto. Mientras las conductoras Johanna San Miguel y María Pía Copello le daban múltiples consejos para que logre avanzar.

“¡Jossmery trata de agarrar la llanta anterior para que alcances la que te falta!”, gritó María Pía. Y Johanna San Miguel: “¡Jossmery baja y comienza de nuevo!”.

Jossmery Toledo obedeció el consejo de Johanna y María Pía y repitió el reto de llantas, aunque con más dificultad que la primera vez. Mientras Patricio Parodi le daba consejos desde abajo, hasta que por fin logró superar el reto de llantas.