Jorge Pozo, padre de Ethel Pozo, continúa dando declaraciones al programa ‘Amor y Fuego’ sobre su hija, con quien tiene una relación distante luego de estar ausente durante muchos años. La expareja de Gisela Valcárcel mostró su intención de que su hija le ayude con una pensión y aseguró que interpondría una denuncia si lo necesita.

“Ahorita no, quizá cuando tenga 70, 80 años, la buscaré a mi hija para que me ayude, para que me mantenga. Así fue. Quizá (sí pondría una denuncia), si ya no pueda, quizá. Es una ley y las leyes se respetan “, dijo Jorge Pozo ante las preguntas de Gigi Mitre.

Gigi cuestiona a Jorge Pozo

Gigi cuestionó a Jorge Pozo por haber desaparecido tantos años de la vida de Ethel y no haber estado pendiente del crecimiento de su hija.

“Si usted ya estaba trabajando en Estados Unidos, y todos sabemos que en Estados Unidos, si se trabaja, se gana. Mucho o poco, pero se gana y se vive. A usted no le nacía, a través de su hermana o de la mamá de Gisela, hacerle llegar la manutención de su hija”, dijo Gigi Mitre.

Luego continuó con: “yo lo entiendo, pero o cree que es una posición muy cómoda. Pónganse en el lugar de la niña (Ethel), de lo que pensaba. Usted estaba tranquilo por sabía que la niña estaba bien. Ella ya contaba con su ausencia, creció sabiendo que de su padre no recibió nada. Usted dice ‘es pobre’, peor ha podido hacer en todos estos años un esfuerzo”.

Gigi cuestiona EN VIVO a Jorge Pozo por ausentarse tantos años (Video: Willax)

“Mi mamá fue padre y madre para mí”

En la conferencia de prensa del programa En esta cocina mando yo, Ethel Pozo se refirió a las declaraciones que dio su padre en Amor y Fuego, dejando en claro que Gisela Valcárcel siempre fue padre y madre para ella.

“Todo el Perú sabe que yo he tenido en mi mamá a una mujer que fue padre y madre, todo el mundo lo sabe, felizmente no hay ni qué explicarlo, no es de ahora. Cuando mi mamá no tenía a los 17 años ni para poder comprar un tarro de leche lo hizo sola”, expresó.

Luego continuó con: “la gente lo sabe y ha visto cómo me ha criado. Desde los seis años estoy expuesta en televisión con ‘Alo Gisela y ahora tengo 41, no hay nada que no sepa la gente de mí”.