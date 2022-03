En la última edición del programa D’mañana, Kurt Villavicencio sorprendió a los televidentes al revelar una historia poco conocida de la juventud de Gisela Valcárcel. Además, Karla Tarazona, Milena Zárate y Adriana Quevedo, expresaron su opinión sobre el pedido de pensión de Jorge Pozo, padre de Ethel y expareja de la Señito.

“Él dice que ya tenía dos hijos y que solo podía llevarle un tarro de leche y una pata de pollo, eso lo ha dicho él, aquí nadie lo está inventando. Ahora a sus 66 años, el señor Pozo viene a pedir una pensión mensual después que la abandonó”, contó Kurt.

Luego continuó con: “él mismo lo ha dicho (...) Gisela contó que a la semana que ella dio a luz, consiguió trabajo como secretaria y ella no dijo que estaba embarazada, porque temía que no le den el trabajo”

Kurt Villavicencio a Karla Tarazona: “¿Estás enamorada de él o de los regalos que te ha dado?”

Kurt Villavicencio, el popular Metiche y Karla Tarazona se dijeron de todo en un duelo de rap en el programa D’mañana. Cabe mencionar que el colorido conductor de TV tildo de interesada en una de sus rimas a su compañera.

“Vamos a recordar todo el pasado JAJAJAJA, mejor que Rafael no escuche porque se quedará impactado, ahora eres la mujer de un hombre acaudalado, pero te pregunto, ¿estás enamorada de él o de los regalos que te ha dado?”, le dijo Metiche.

Esta frase dejó impactada a Karla, quien no dudó en devolvérsela con una rima: “Estoy enamorada y lo que siento es verdadero, no soy como otras, a mí no me importa el dinero, más bien cuéntanos una cosa, es verdad que para ver la novela de Miguel Arce, ¿estás primero?”.