Tommy Portugal decidió darse una nueva oportunidad en el amor con la cantante Dayana Córdova luego del fin de su relación con Estrella Torres. Varios de sus seguidores le han deseado lo mejor en esta nueva etapa de su vida sentimental, sin embargo el exnovio Dayana rompió su silencio en una entrevista para el portal Instarándula y aseguró que el cumbiambero fue la manzana de la discordia en su relación.

Samuel Suárez de Instarándula publicó extractos de lo que dijo Edison, quien es expareja de Dayana y cantante local en Iquitos conocido como ‘gatiux’. En el audio se le escucha decir que Tommy Portugal conoció a Dayana en una pollería; tanto Edison y la joven fueron invitados a la mesa de otros cantantes, entre ellos el ex de Estrella Torres.

“Ese día fui a comer a una pollería (...) dijeron sientate acá y yo les presenté a mi novia y todo chévere y por la noche, Dayana me dice ‘mira me está hablando Tommy’. En una me estaba metiendo una motocierra. La estaba afanando (a mi novia), qué linda eres, qué guapa eres, que te llevo de viaje, que te hago famosa, (como le ha dicho) a otras chicas y tengo pruebas”, contó el joven.

Reocordemos que el intérprete de “Pedacito de mi vida” ha publicado en febrero una imagen en la que aparece abrazando y dando un tierno beso a la cantante Dayana Córdova.

Esta joven artista sería la misteriosa mujer a la que Tommy Portugal fue ampayado besando apasionadamente hace algunos días en una discoteca de Tarapoto.

“Feliz”, es el breve texto que colocó junto a la instantánea. Sus seguidores inmediatamente se pronunciaron en la sección de comentarios y felicitaron a los enamorados.

