Jorge Pozo, papá biológico Ethel Pozo, señaló que Gigi Mitre fue dura con él durante la entrevista que tuvo en el programa ‘Amor y Fuego’. Recordemos que Rodrigo González y su compañera invitaron a su set de televisión a la expareja de Gisela Valcárcel pues el sextegenario dio a conocer que desea recibir una pensión como padre.

Los conductores de televisión cuestionaron que Jorge Pozo pidiera dinero a su hija pese a que no estuvo a su lado desde sus 8 años edad. Jorge Pozo fue criticado por la conductora Gigi en un primer momento. “No le parece un atrevimiento (pedirle una pensión)”, le cuestionó. A lo que el hombre respondió, en el set: “No, porque es una ley”.

Jorge Pozo se mostró incómodo tras la entrevista en ‘Amor y Fuego’ y dijo que considera que Gigi Mitre “fue dura” con él. “Conversé con Gigi, fue un poco dura conmigo, ella se ha puesto en los pantalones de Ethel”, explicó.

El padre de Ethel no solo fue cuestionado por Gigi, también Rodrigo González le hizo incómodas preguntas. “Me han chancado, me han dado duro los dos”, dijo Jorge Pozo.

LO MÁS VISTO:

Tula Rodríguez reconoce con voz entre cortada que el tema ‘Que levante la mano’ la hace llorar (VIDEO)

Janet Barboza arremete contra Anthony Aranda: “No encaja en ‘Esto es Guerra’” (VIDEO)

Gustavo Bueno sobre ‘Junta de vecinos’, serie donde participa Andrés Wiese: “Es terrible e inaguantable”

Esto es lo que dice la pericia psicológica hecha a Andrea San Martín: “personalidad con rasgos obsesivos y narcisista”

Hermanas de Patricio Parodi no aprueban a Luciana Fuster: “Preferimos verlo soltero”