Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel, agradeció a Magaly Medina por respaldar a su mamá en medio de las polémicas entrevistas a Jorge Pozo, expareja de la ‘señito’ y padre ausente de la conductora de ‘América Hoy’.

Recordemos que la ‘Urraca’ dijo que no entrevistó a Jorge Pozo porque no quiso pese a que él se comunicó varias veces con la producción de ‘Magaly TV: La Firme’.

“Me lo comentó mi productor y se lo agradezco. Yo he estudiado con el hijo de Magaly en la universidad, ella y mi mamá tienen cosas en común al haber criado solas a sus hijos. Uno puede tener un programa de críticas, un magazine, pero somos seres humanos y la gente tiene memoria. Una vez más, le agradezco a ella y a cualquier persona que se haya solidarizado con mi madre, porque es una historia de ella, quien me crío sola y en mi vida de 41 años solo he visto a mi mamá, a mi abuelita y mi tía Martha”, dijo Ethel Pozo en entrevista al Trome.

Jorge Pozo, padre de Ethel Pozo, continúa dando declaraciones al programa ‘Amor y Fuego’ sobre su hija, con quien tiene una relación distante luego de estar ausente durante muchos años. La expareja de Gisela Valcárcel mostró su intención de que su hija le ayude con una pensión y aseguró que intempondría una denuncia si lo necesita.

“Ahorita no, quizá cuando tenga 70, 80 años, la buscaré a mi hija para que me ayude, para que me mantenga. Así fue. Quizá (sí pondría una denuncia), si ya no pueda, quizá. Es una ley y las leyes se respetan ”, dijo Jorge Pozo ante las preguntas de Gigi Mitre.

Sobre la posibilidad de darle dinero a su padre, Ethel Pozo expresó:

“Yo me dedico a mis hijas, y tengo que darles lo que yo gano con mi trabajo porque salgo a las seis de la mañana todos los días (para trabajar) y lo hago desde 18 años. Según ley creo que corresponde a los cónyuges (la mensualidad). Yo tengo una familia formada, me dedico a mis hijas y si me voy algún día de esta vida, pues mis hijas tendrán lo poco o mucho que haya ahorrado Dome y Lua, y si tengo más hijos buenos, pero a ellos me dedico en cuerpo y alma”, sentenció Pozo.

