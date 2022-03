Jorge Pozo, padre de Ethel Pozo, continúa dando declaraciones al programa ‘Amor y Fuego’ sobre su hija y su expareja Gisela Valcárcel. Este jueves dijo que Javier Carmona perturbó una conversación que tuvo con la reina de la televisión dentro del auto de la presentadora de televisión.

Jorge Pozo contó que hace años tuvo una conversación dentro de un auto con Gisela Valcárcel luego que ella habría evitado que salga una parte de un reportaje de televisión donde hablaban mal de él.

“Conversé con ella personalmente. Le dije por favor yo tengo familia, amistades y no soy persona pública. Me dijo que no me preocupara y cumplió su palabra. Hablamos de lo más bien en su carro, nos reímos, conversamos un ratito, todo bien. Se perturbó la conversación porque llegó en ese momento su marido, Carmona, y de una forma grosera y atrevida, me agarró y me dijo ‘‘sal de acá'”, contó Jorge Pozo.

Jorge Pozo, padre de Ethel Pozo y expareja de Gisela Valcárcel, dio ayer una entrevista para el programa ‘Amor y Fuego’ y contó que conoció a la reina de la televisión cuando ella tenía 17 años y él tenía 24 años, luego que él venía de una separación en una relación donde tenía dos hijos.

“Ella iba por los 17 años. fue una relación muy bonita. Yo tenía una relación amorosa...Fue una relación mutua, de ambas partes, los dos estuvimos de acuerdo, nos amábamos; y sucedió lo que sucedió. Yo la conozco antes de la televisión”, contó Jorge Pozo.

La relación duró dos años y al año y medio, Gisela Valcárcel salió embarazada, según Jorge Pozo, quien describe a la presentadora de televisión como una joven carismática, a la que todo el barrio apreciaba.

