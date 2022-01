Los enfrentamientos en redes sociales entre Leonard León y Karla Tarazona aún continúan y, esta vez, el cantante utilizó su cuenta de Instagram para arremeter contra la conductora de TV. Además, León mandó a “acabar la secundaria” a su expareja y madre de sus dos hijos.

“Hablas de violencia psicológica, ¿cuántos años tienes exponiéndolos a mis hijos en público? Utilizándolos para hacer tus noticias y seguir vigente. Ahora queriéndoles cambiar el celular. Claro está que te conviene que yo no tenga comunicación con ellos para que tengas de qué hablar de mí”, escribió Leonard León.

Luego continuó con: “¿por qué no vas y terminas el quinto año o te preocupas en seguir una carrera de estudios en vez de optar por lo más fácil, utilizarme a mis hijos y a mí para que figures?”.

“Tú tienes hasta universidad y mira en lo que acabaste”

Karla Tarazona le respondió a su expareja a través de su cuenta de Instagram y dijo estar muy orgullosa de sus logros.

“¿Si no acabé es malo? Eso no me hace menos. Mira tú tienes hasta universidad y mira en lo que acabaste, eres como tantos que pasaron por la universidad pero la universidad no pasó por ellos y ni qué decir de la escala de valores, que en vez de coleccionar logros, coleccionas denuncias”, escribió.