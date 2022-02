El anuncio de Brunella Horna sobre su próximo viaje al Mundial Qatar 2022 no solo sorprendió a los televidentes sino también a Gisela Valcárcel, quien se encontraba detrás de cámaras durante la emisión del programa “América Hoy”.

Al escuchar tal revelación, la popular ‘Señito’ no pudo ocultar su asombro e hizo un llamado de atención a la joven empresaria, quien acaba de debutar en la conducción del programa matutino de América Televisión.

“¿Te vas a Qatar, Brunella? ¿Está en tu contrato? No entiendo”, preguntó la fundadora de GV Producciones, a lo que Brunella respondió que ya tenía el visto bueno del productor del magazine, Armando Tafur.

“Ya compré mi pasaje. Mi papá Armando (Tafur) me ha dado permiso para viajar”, dijo entre risas la joven empresaria, quien además se ha mostrado bastante confiada en que la selección peruana logrará clasificar al Mundial Qatar 2022.

Minutos antes, Brunella Horna causó polémica al revelar que este viaje no será solo para alentar a la selección peruana, en caso clasifique, sino porque no puede dejar solo a su novio. “Porque mi marido va, no lo dejo solo, voy atrás de él”, sostuvo la modelo sorprendiendo a todos en el set.

