Karla Tarazona le recomendó a Leonard León pagar el dinero que debe de la pensión de alimentos de los dos hijos que tuvieron juntos en vez de gastar en abogados, ya que el cantante decidió apelar el fallo de la demanda por difamación que le entabló a ella y a Mariella Zanetti y que el Poder Judicial desestimó.

“Se llegará hasta el final, siempre demostrando la verdad como hasta el día de hoy. Si desea gastar su plata en abogados pues que lo haga, pero debería pagar los más de cincuenta mil soles que debe (de pensión de alimentos)”, precisó en declaraciones al diario Trome.

Sobre lo dicho por su exesposo, sobre que confía en la justicia peruana y que el fallo de segunda instancia le dará la razón, la conductora de televisión indicó: “Qué bueno, que siga confiando, porque hasta el día de hoy no le dan la razón, así que con gusto me voy hasta el final”.

De otro lado, luego que el cumbiambero denunciara que está recibiendo amenazas y es víctima de extorsión, precisó que “gracias a Dios que mis hijos están protegidos y bien cuidados. Son los únicos que me importan, los demás que solucionen sus problemas porque no existen en mi vida y no es mi lío”.

“Las personas que me conocen saben cómo cuido a mis hijos; además, jamás he tenido amigos de dudosa reputación ni amistades raras. Siempre he cuidado mi círculo más cercano”, manifestó tajante y prefirió no opinar sobre si su expareja debería cuidar más la gente con la que se rodea.

“Es su problema. Yo veo por mí, por mis hijos, por mi esposo y mi familia. No me interesa nadie más”, sentenció. Finalmente, sobre su trabajo en la conducción de ‘D’ mañana’ dijo sentirse “feliz. Me llevo superbién con mis compañeros, hay mucha química”.

