La semana pasada, Dorita Orbegoso tuvo un incómodo momento en el programa ´Mujeres Al Mando´ luego de ser invitada y preguntar a Melissa Paredes si perdonaría una infidelidad. El rostro de la actriz fue de malestar y de inmediato se viralizaron las imágenes en las redes sociales.

Melissa se animó a contestar a la pregunta y negó que fuera a disculpar una traición. “Las cosas como son”, dijo antes de decirle adiós a Dorita del set.

Este lunes, en conversación con el programa ‘Amor y Fuego’, la modelo fue consultada por la situación y dejó claro que en ningún momento buscó generar polémica. “No fue mi intención incomodarla, espero que no se haya incomodado y espero volver al programa”, inició.

“Creo que ella se sorprendió por la pregunta y fue incómoda porque ella se está cuidando de responder algo que no sabe si realmente pueda pasar o no. El tema de la infidelidad está muy fresco y creo que se está cuidando de responder, pero yo como invitada tengo todo el derecho de preguntar lo que mejor me parezca. No sé si regresaré al programa, eso ya se verá”, agregó.

Sobre su posible regreso al programa de Latina, Dorita dejó claro que ella no tendría ningún problema pero que no cree que suceda. “Van a querer que no se sienta incómoda. No se si me invitarán o me darán un libreto de lo que tengo que hablar y no”, agregó la modelo.

La modelo también fue consultada sobre su supuesto romance con Jerson Reyes, futbolista que también tuvo un acercamiento con Yahaira Plasencia. “Yo no tengo que hablar nada de mi vida privada, no tengo que dar explicaciones. Soy una mujer soltera ya hace casi un año y estoy tranquila”, aseguró.

Dorita Obregoso no niega rumores sobre su relación con Jerson Reyes, ex de Yahaira Plasencia (Fuente: Amor y Fuego)

