En TikTok se ha vuelto viral un video que tiene como protagonistas Robotín y Robotina. La pareja se presentó en el programa de YouTube ‘Así son ellas’ de Chris Soifer y Mara Minor.

En un momento de la entrevista, Robotín le dijo a Robotina que ella no sería famosa si no estuviera con él, provocando la furia de Chris.

“Robotín, tampoco tienes que decir que la Robotina que sin ti no sería nada, que no sería famosa (...) no puedes estar diciéndole esas cosas”, expresó la hermana mi Micheille Soifer.

Ante estas comentarios, Robotín no se quedó callado y le respondió a la conductora así. “Claro sin Michelle Soifer, tú tampoco serías Chris Soifer”.

Esto generó risas en el set y de la propia Chris Soifer, quien se lo tomó a juego, pues ella se paró de la silla, sonrió a la cámara y volvió a su sitio, al lado de Robotín.

