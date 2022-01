Pancho Rodríguez se presentó en En Boca de Todos a través de una videollamada para contar detalles sobre su situación migratoria. Además, entre lágrimas, lamentó no estar en Perú, pues él considera que tiene un proyecto de vida en nuestro país.

“Mi núcleo de trabajo está allá, tengo todo allá, tengo siete años de mi vida, no les pido que me hagan un favor, sino que revisen mi apelación y vean mi sustento legal”, contó.

El chico reality no pudo evitar llorar al contar lo que significó estar con su hija cuando las autoridades migratorias lo retuvieron.

“Su sueño era estar en Perú, ella... (llora) Ella ha sido mi ángel porque los primeros días cuando estuve en el aeropuerto por tres días, yo me tenía que ir a llorar al baño cada media hora porque estaba angustiado”, expresó.

Luego continuó con: “pero luego llegó un momento en el que ya no podía ocultarle más, ella me dijo que lo importante es que estamos juntos, que no eres un delincuente y hay que darle tiempo. Ella me ha dado tranquilidad”.

PERÚ ES MI VIDA

Pancho Rodríguez le contó a las conductoras de En Boca de Todos que no piensa quedarse en Chile, pues en Perú tiene su trabajo y a sus amigos.

“En Perú tengo mi vida, mis sueños, mi proyección, como dije, yo no estoy de pasadita en Perú, me enamoré de Perú, de la gente y de todo allá. Tengo mi proyecto de vida en el Perú”, sentenció.

