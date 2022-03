Kurt Villavicencio, el popular Metiche y Karla Tarazona se dijeron de todo en un duelo de rap en el programa D’mañana. Cabe mencionar que el colorido conductor de TV tildo de interesada en una de sus rimas a su compañera.

“Vamos a recordar todo el pasado JAJAJAJA, mejor que Rafael no escuche porque se quedará impactado, ahora eres la mujer de un hombre acaudalado, pero te pregunto, ¿estás enamorada de él o de los regalos que te ha dado?”, le dijo Metiche.

Esta frase dejó impactada a Karla, quien no dudó en devolvérsela con una rima: “Estoy enamorada y lo que siento es verdadero, no soy como otras, a mí no me importa el dinero, más bien cuéntanos una cosa, es verdad que para ver la novela de Miguel Arce, ¿estás primero?”.

Karla Tarazona regala juego de dormitorio a esposa de Andy Polo tras revelar que sus hijos duermen en muebles

El integrante de la selección peruana Andy Polo continúa en el ojo de la tormenta tras las serias denuncias realizadas por su aún esposa, Génessis Alarcón, sobre presuntas agresiones físicas en contra de ella y por no cumplir con la pensión de alimentos de sus dos hijos.

Karla Tarazona y su esposo Rafael Fernández no fueron ajenos a la situación de abandono que atraviesa Génesis Alarcón, pues la pareja decidió donarle un juego de dormitorio, así lo confirmó Magaly Medina.

“Nos acaba de escribir Karla Tarazona y su esposo porque quieren regalar un juego de dormitorio para que tus niños puedan estar cómodos, como si no tuvieran un padre que gana esa cantidad de dinero. Tener a tus hijos así, en el desamparo total, solo por fastidiar a la madre”, precisó.

