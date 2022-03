A través de su cuenta de Instagram, Elías Montalvo sorprendió a sus miles de seguidores al revelar que dejará por un tiempo las redes sociales, ya que está viviendo momentos difíciles.

“Creo que después de tantas cosas que pasaron rápido y en tan poco tiempo no me he tomado el tiempo que necesito para mí y para ordenarme y sentirme bien”, señaló el tiktoker.

Luego continuó con: “hay veces que juzgamos cómodamente detrás de un teléfono todo lo que vemos sin saber lo que hay detrás. Y no nos damos cuenta de cuánto daño hacemos y cuán insensibles somos juzgando”.