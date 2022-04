Jonathan Maicelo estuvo presente en el programa de YouTube de ChiquiWilo, donde contó parte de su carrera como boxeador. Además, reveló por qué nunca participó en un reality de competencia, ya que muchos deportistas peruanos fueron el jale de Combate o Esto es Guerra.

“Nunca he estado en un reality (...) Yo peleé en canal 4 y canal 4 tenía este programa (EEG) y me invitaron por los contratos que se hacen. ATV tenía este otro programa que mencionaste (Combate) y por contrato tenía que ir, pero no es que yo haya estado en un reality, nunca me puse una camiseta de tigre o de león”, respondió.

Luego continuó con: “Te voy a contar una cosa y sabes porque te lo voy a contar, porque tengo el contrato que me mandaron. A mí me ofrecieron 40 mil dólares para ir a Combate solo cinco días”.

Jonathan Maicelo a Stephanie Cayo tras confundir ‘palta’: “Que baje a mi local y le enseño el verbo to be”

La actriz Stephanie Cayo se ha vuelto tendencia en las redes sociales y no por el estreno de su última película en Netflix, sino porque la también modelo cometió un blooper al tratar de explicar el significado de la jerga peruana “palta”.

A través de su cuenta de Facebook, Jonathan Maicelo se pronunció sobre el tremendo blooper que cometió la protagonista de “Hasta que nos volvamos a encontrar” mediante un video promocionado por Netflix.

“Que baje a mi local y le enseño el verbo to be”, escribió el boxeador. Los comentarios no tardaron en aparecer.