En la última edición del programa de Magaly Medina, se presentó Mónica Cabrejos, para dar más detalles sobre Mujer Pública. Además, la popular Urraca utilizó unos minutos de su tiempo para responder a Rodrigo González, quien dijo que la exvedette utiliza su denuncia de agresión sexual para marquetear su libro.

“Mucha gente a dicho que ella a contado algunos pasajes para marquetearse y vender el libro, pero creo que finalmente cuando uno escribe un libro es como una especie de catarsis y segundo, uno tiene que vender un libro no para que se mosquee en las librerías”, expresó Magaly.

La Pánfila apoya a Mónica Cabrejos

La actriz cómica comentó en una entrevista que no le ve nada de malo que las denuncias que realizó Mónica Cabrejos en su libro le esté ayudando en las ventas.

“No somos amigas, pero le creo a Mónica, no creo que esté inventando y me solidarizo totalmente con ella. No le quieren creer, pero a otras personas sí. Hay un prejuicio”, dijo la Pánfila para Trome.

Luego continuó con: “No le veo nada de malo que quiera promocionar su libro, al menos que saque un beneficio de lo negativo que vivió”.

