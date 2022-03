Nuevas denuncias salen a la luz. Tras las fuerte revelación que realizó Mónica Cabrejos en su libro “Mujer pública” donde cuenta que fue acosada por uno de sus exproductores, del que transcendió como presunto responsable el nombre de Martín Arredondo, María Victoria Santana, mejor conocida como ‘La Pánfila’, se presentó en Amor y Fuego, para narrar una mala experiencia con el productor de Willax en el año 2014.

La actriz cómica aseguró que, cuando trabajó con Martín Arredondo tras ser convocada como co-conductora en el programa “La Batería”, el productor intentó sacar provecho de su posición.

“Yo soy un poco seria, no soy como el tipo de chicas que da más apertura a los coqueteos, soy más cortante y creo que se dio cuenta que conmigo estaba perdiendo el tiempo... Siempre buscaba la oportunidad de salir fuera, y nunca accedí porque no es mi forma”, reveló La Pánfila en Amor y Fuego.

Luego continuó con: “yo tenía miedo, si yo me quejo de repente me cierran puertas, no me van a contratar en otro lado, me van a decir que soy una problemática, y no dije nada, no denuncié (...) no te puedo decir que me acosa, pero sí toma partido de su cargo”.

Rodrigo González sorprendió al asegurar que Mónica Cabrejos habría plagiado el título del libro “Ni puta, ni santa” para su publicación “Mujer pública”.

“Una mujer con estudios y todo...Comunicadora, psicóloga, terapetua, conductora... Para que se termine plagiando el nombre de un libro muy conocido. El libro se llama ‘Ni puta ni santa’, es el libro de una transexual que ya murió, Cristina Ordoñez, y que se le conocía como ‘La veneno’”, comenzó diciendo.

El conductor de ‘Amor y Fuego’ señaló que el libro “Ni puta, ni santa” es obra de una autora transexual de España.