Mónica Cabrejos, conductora de “Al sexto día”, se presentó en el programa “Beto a saber” de Willax Televisión en medio de la promoción de su libro biográfico “Mujer Pública”.

En conversación con Beto Ortiz, la presentadora hizo distintas revelaciones en torno a su vida, pero lo más sorprendente fue cuando Cabrejos confesó que fue víctima de abuso sexual en plena pandemia.

La periodista no reveló la identidad de su agresor, pero señaló que es un exfutbolista y actualmente es periodista deportivo, al que conoce desde hace más de 24 años.

Ella contó que el hecho se produjo hace un año y dos meses aproximadamente, durante la pandemia, y por ello aceptó una invitación cordial.

“Me invitó a pasar mi cumpleaños a una casa en Asia. Fuimos y como una mujer adulta lo primero que dije fue: ‘Aceptarte la invitación no es sinónimo que voy acostarme contigo’”, contó Cabrejos visiblemente afectada.

“Pensé que callada iba a ser cómplice, no solo de quien me lo hizo a mí, sino de todas las violaciones que se dan día a día en el país. Creo que la única manera de sanar, es decirlo, independientemente de que tú que me estás viendo, me creas o no, sentí la necesidad de decirlo”, añadió.

El triste de testimonio de Mónica Cabrejos al revelar que fue abusada sexualmente

La conductora de Panamericana Televisión explicó que mientras pasaban el rato en la casa de playa, ella fue drogada.

“Desperté desnuda, tapada, la ropa de él estaba debajo de mi cama (…) En ese momento supe que él me había drogado (...) Me dijo ‘Quién te va a violar, eres una mujer de 45 años, por favor. Yo soy pituco, no quiero escándalos’. Se puso violento. Le dije ‘llegando a Lima me haré un examen toxicológico’. Yo necesitaba una prueba para poder incriminarlo. Es un psicópata. Por eso, decidí contarlo, y para que no le pase a nadie más”, contó.

“En Perú, violar es lo más fácil que puede existir, más asequible y barato. Probar una violación en una mujer adulto es lo más difícil, no basta con que yo lo diga. ‘Viola fácil’ es una droga que no deja rastro, se metaboliza en menos de 12 horas, es decir, que cuando te despiertas de la violación ya no hay droga en tu cuerpo y no tienes cómo probarlo”, finalizó.

