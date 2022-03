No la suelta. A través de una entrevista a un medio local, Giuliana Rengifo confesó que fue vetada de ATV, casa televisora donde se emite el programa de Magaly Medina. Recordemos que la cantante confesó que tuvo un romance con Alfredo Zambrano, por lo que enfureció a la presentadora de TV, pues ella mantiene un matrimonio de años con el notario.

“Estoy vetada en ATV, no puedo entrar al canal y a su programa (de Magaly) nunca podría ir porque hasta donde he escuchado y sé... no pueden ni pronunciar mi nombre en ese programa. Eso es lo que me he enterado”, dijo al diario Trome.

Luego continuó con: “la última vez que acudí al canal fue para ir al noticiero matutino que conduce Fernando Díaz, fui a presentar mi tema y me dieron un buen tiempo para hacerlo, pero luego no he ido a ningún otro programa y siento que estoy vetada en ese canal. Considero que es algo injusto porque yo vendo mi trabajo y mi música desde hace muchos años. No soy ninguna improvisada. Es más, (Magaly) debería invitarme a su programa, tendría el rating más alto de su vida, sin embargo, sé que no lo hará”.

Giuliana Rengifo sobre caso de Dalia Durán: “Que venda papas o que limpie casas, pero que no dé lástima”

A través de una entrevista, la cantante criticó a Dalia Durán tras revelar que dejó el departamento de Magdalena del Mar por no tener para el alquiler.

“Que venda papas, pan o que limpie casas, pero que no dé lástima a nadie. Que sea ejemplo para sus hijos, ya la ayudaron bastante y no lo aprovechó”, expresó Giuliana Rengifo para Trome.

Luego continuó con: “que trabaje y empiece de cero. Solo está buscando dar pena, estamos en pleno siglo XXI, las mujeres debemos ser empoderadas y fuertes”.