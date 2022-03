En la última edición del programa de Magaly Medina, se presentó Florcita, para reafirmar su decisión de separarse de Néstor Villanueva. Además, la hija de Susy Díaz pidió, entre lágrimas, que ya no la vinculen más con el cantante, pues ya no lo quiero.

“Yo estoy acá porque ya no quiero que me vinculen con él. Yo hace tres meses que estoy separada, entonces lo que haga el señor con su vida no me interesa de verdad”, señaló la animadora de eventos, quien dijo que no dará marcha atrás.

¿Es verdad que (Néstor Villanueva) solo te pasaba 100 soles?

Magaly Medina le consultó a Florcita si era cierto que su expareja le pasaba 100 soles por sus dos pequeños, a lo que ella no pudo evitar mostrar su incomodidad y no quiso contestar la pregunta.

¿Es verdad que solo te pasaba 100 soles?, preguntó Magaly. “¿De dónde han sacado eso? Ese tema prefiero no tocarlo. Espero llegar a una conciliación por el bien de mis hijos y llevar la fiesta en paz”, respondió Florcita.

Susy Díaz sobre cómo Florcita afronta su separación con Néstor: “Está dolida, llora, sufre”

Susy Díaz se presentó en “América Hoy” y brindó detalles de cómo se encuentra su hija Florcita Polo tras su comentada separación de Néstor Villanueva, quien está en medio de la polémica luego de ser captado con una bailarina.

“No solamente Néstor, mi hija esta que sufre desde diciembre del año pasado, es algo fuerte para una madre ver sufrir a su hija. Entonces vino a mi casa a vivir desde el año pasado y veía a Néstor venir a mi casa a reconquistarla, pero de ahí salió un video en Chancay, porque Flor iba a volver con él”, comentó en un inicio.

“Flor está dolida, llora, sufre, en las noches llora”, añadió la rubia sobre la empresaria, quien en “Magaly TV: La Firme” aseguró que ya está haciendo los trámites del divorcio y pidió que dejen de vincularla con Néstor.