Florcita Polo se presentó este miércoles en la noche en “Magaly TV: La Firme” para reafirmar sus intenciones en ponerle fin a su matrimonio con Néstor Villanueva, y para anunciar que ha iniciado los trámites de su divorcio.

“Yo estoy acá porque ya no quiero que me vinculen con él. Yo hace tres meses que estoy separada, entonces lo que haga el señor con su vida no me interesa de verdad”, señaló la animadora de eventos, quien dijo que no dará marcha atrás.

La hija de Susy Díaz evitó entrar en detalles sobre los motivos de su separación, sin embargo, dijo que le pidió varias veces al cantante que cambiara algunas actitudes que dañaban su relación.

“Yo le pedí varias veces que cambie, pero no lo hizo y una se cansa, y por el bien y la tranquilidad de mis hijos decidí alejarme. (...) Estoy decidida a pedir el divorcio. Estoy viendo con mi abogado todos los trámites y llevar la fiesta en paz por el bien de los chicos”, acotó tras descartar que Néstor Villanueva le fue infiel.

En otro momento de la entrevista, Florcita Polo estalló en llanto al explicar la gran responsabilidad que ha quedado sobre ella, quien ahora debe trabajar y encargarse de la crianza de sus dos hijos al mismo tiempo.

“No ha sido fácil pensar en las cosas, tengo un hijo que ya se da cuenta de lo que pasa, que pregunta. Son mi motor y motivo, yo tengo que salir adelante. pero siento que ya no doy más, no puedo”, dijo entre lágrimas.

Florcita Polo volvió a quebrarse al destacar el apoyo que le ha brindado Susy Díaz en este proceso de separación. “Agradezco el apoyo de mi mamá, es lo mejor que tengo ahora. Agradezco a la gente por todo el cariño, el apoyo. Yo no soy una mala persona, no merezco todo lo que estoy pasando, no lo merezco”, finalizó.

