A través de las redes sociales, se ha vuelto viral un video donde vemos a una joven Gisela Valcárcel regalarle un “picatodo” a Magaly Medina, quien en ese entonces trabajaba en la revista Oiga, donde criticaba a más de un personaje de la farándula, entre ellos, a la popular Señito.

“El premio es para 32928, que pertenece a Magaly Medina de la revista Oiga. ¿Dónde está Magaly?”, se le escucha decir muy feliz a Gisela.

Magaly Medina y Gisela Valcárcel se juntaron en un evento con periodistas.

Magaly Medina arremete contra Érika Villalobos: “No se valora lo suficiente”

En la última edición de su programa, Magaly Medina tuvo duros calificativos hacia Érika Villalobos y su pronunciamiento en redes sociales. La conductora de TV expresó que la actriz no se valora lo suficiente y que fue Aldo Miyashiro quien “hizo las porquerías”.

“Hay gente que va a ser capaz de seguir inventando cosas con tal de seguir haciendo daño y destruyendo. Toda esta porquería que ha tratado de tirar la gente solo por el hecho de destruir, ¿no?”, señaló Villalobos a través de su cuenta de Instagram.

“A mí me asombra porque sale como una mujer ofendida o más bien atacar al mensajero (por el programa ‘Magaly TV: La Firme), cuando nosotros como mensajeros no tenemos la culpa del irrespeto e inmadurez de tu marido ni la de Óscar del Portal”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “hay mujeres que saben lo que sus maridos hacen, pero prefieren callar y no decirlo porque aparentemente todo está bien. Juegan a eso y así es la hipocresía A mí Érika Villalobos me parecía una mujer empoderada y fuerte, pero creo que no se valora lo suficiente”.

