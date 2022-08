La presentadora de espectáculos Magaly Medina arremetió contra Gisela Valcárcel, luego de que compartiera una curiosa publicación en Instagram. La madre de Ethel Pozo publicó un video mostrando una cartera que considera “un detalle”.

“No me gusta mostrar carteras o marcas...no me gusta. Pero mostrar detalles sí.”, escribió Valcárcel. El mensaje se habría publicado luego de que Medina compartiera fotos realizando lujosas compras durante sus vacaciones en Estados Unidos.

La conductora de “Magaly Tv La Firme” aseguró que en sus redes sociales le gusta mostrar “otro lado” de ella. “Esa es mi decisión, eso lo hago porque me da la gana”, afirmó.

En otro momento, la popular “Urraca” agregó tener gustos muy distintos a la presentadora de “La Gran Estrella”. “A mí me gustan las cosas muy finas y si me las puedo pagar, me las pago, no soy mezquina, no soy tacaña”, expresó.

Gigi a Magaly por mostrar lujosas compras en Estados Unidos: “Mientras más ostentas me parece que se ve menos fino”

En la última edición de Amor y Fuego, Rodrigo González y Gigi Mitre arremetieron contra Magaly Medina, ya que la conductora de TV estuvo mostrando sus lujos y sus joyas durante su viaje a Miami.

“Para mí el exceso de estar mostrando todo lo que uno se puede comprar, lo que uno gasta, me parece innecesario. Yo sé que Magaly es una persona que ha trabajado toda su vida, tiene sueldo y sino es de su sueldo, seguro su marido se lo quiere comprar”, expresó Gigi.

Luego continuó con: “mientras más ostentas me parece que se ve menos fino, menos elegante (…). Creo que ostentar le quita hasta la elegancia”.

Cabe mencionar que, Rodrigo González, tildó a Magaly Medina de huachafa por mostrar sus lujosas compras en sus redes sociales.

“Verla decir que es la mejor pagada de la televisión, esa necesidad de contarlo, ni Gisela en su época de exhibicionismo la he visto. Es exhibicionismo huachafo y puro”, expresó Rodrigo.