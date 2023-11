A través de su cuenta de Instagram, Deyvis Orosco y su prometida Cassandra Sánchez de la Madrid revelaron la fecha de su boda, que se realizará el próximo jueves 21 de diciembre . Sin embargo, las imágenes con las que el cantante de cumbia quiso retratar su niñez generaron controversia.

En una reciente edición del magazine ‘América Hoy’, la conductora Janet Barboza no se guardó nada y le recordó a Deyvis Orozco algunos detalles de su infancia.

Deyvis Orosco se quiso hacer pasar como un niño pobre y Janet Barboza lo desmintió

La feliz pareja conformada por Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez, decidieron utilizar el popular tema “Me enamoro de ella” de Juan Luis Guerra, canción que habla sobre como el amor surge sin importar las clases sociales. Sin embargo, esa no habría sido la realidad del popular cantante.

La elección de Deyvis Orosco de retratarse como un niño pobre, a pesar de ser hijo del líder y cantante del ‘Grupo Néctar’, uno de los grupos de cumbia más exitosos del Perú, generó controversia y la popular ‘rulitos’ le respondió con todo.

¿Qué le dijo Janet Barboza sobre la infancia de Deyvis Orosco?

Janet Barboza, quien tuvo una relación cercana con Johnny Orosco, padre de Deyvis, expresó su desacuerdo, considerándolo una falta de respeto al esfuerzo y éxito de Johnny Orosco en la crianza de su hijo.

“ Yo creo que eso de que vienen de dos mundos distintos es por la ubicación geográfica seguramente... quiero decirles que Deyvis nunca fue un niño pobre, su padre ha sido un hombre muy trabajador y muy exitoso ”, comentó tajante Barboza.

Además, criticó la idea de marcar diferencias sociales basadas en las zonas donde se residan, pues recordó una visita al hogar del líder de Néctar y quedó sorprendida por su estudio de grabación.

“ Yo siento que mucho se intenta decir que la gente de Lima Norte de Lima Sur es gente que no tiene dinero... el estudio de grabación, donde me invita una vez Johnny Orosco a conocer en su casa, era una locura ese estudio y no estaba en ningún otro lugar de Lima ”,agregó.