Hasta ‘Peluchín’ se sintió “estafado”. El programa “Amor y Fuego” reveló al aire el verdadero nombre del influencer Austin Palao, situación que avergonzó al modelo y sorprendió a los conductores Rodrigo Gonzáles ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

El cantante acudió al set del espacio de TV para promocionar su nuevo tema musical, canción que grabó junto a su pareja Flavia Laos. Poco antes de iniciar su presentación en vivo, la conductora del programa le realizó una particular pregunta a Laos.

“(¿Cuál es el verdadero nombre de Austin?) Lo sé completo, claro, Jair Steve Palao Castro”, comentó la también influencer entre risas.

El hecho ocasionó que el compañero de conducción de Mitre, ‘Peluchín’, exclamara lo siguiente: “¿Su nombre no es Austin? Me siento estafado”.

“Yo quiero aclarar esto, esta es una información vital que no debió salir al aire”, respondió Palao entre risas. Posteriormente, bromeó al respecto y pidió no dar “información falsa” sobre su nombre.

“Me llamó Austin, desde que tengo uso de razón la gente me dice así. Entonces para mí pesa más eso, sí, se dice que me dicen Jair, pero no, soy Austin Palao Castro, no den información falsa”, indicó.