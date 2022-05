El conductor de ‘Amor y fuego’, Rodrigo González, criticó a la modelo Vania Bludau por decir que su expareja Mario Irivarren era tosco y prepotente.

“Lo que pasa es que Vania dijo ‘yo no quería hablar, no iba a decir absolutamente nada’. Mentira, desde el día que terminaste estás poniendo indirectas (...) luego dices que no, ‘ya que Mario me insta porque Mario se ha sentado’. ¿Dónde se ha sentado? Está bien, te estás agarrando de cualquier cosa para destruirlo como hiciste con Christian Domínguez en su momento, como haces con todos tus ex, terminas y pelas cables”, manifestó.

“No es comparable que Mario salga a decir a las preguntas ‘sí, hemos terminado de mutuo acuerdo’ (...) volviste a ir a la casa de playa y te paseaste con él toda la semana, con el prepotente, con el agresivo, con el tosco, con el que te trata mal, con las formas que no te gustaron que no te gustaría repetir”, agregó.

Según Rodrigo González, “Mario no ha contado, simplemente ha dicho ‘ahí la quiero dejar y no voy a hablar de mi vida’, y eso poquito que dijo no es para que tú transgredas todo”. No obstante, Gigi Mitre lo interrumpió: “Estoy de acuerdo contigo y sí me parece que el accionar de Vania luego ha sido poco más que fatal, pero también hay que ver el fondo, la información que ella está dando ¿Mario es todo eso?”.

“Si ya está diciendo que no fue violento, sino que fue tosco, sus formas toscas. Perdóname, te hemos visto tratar con la punta del pie a la gente, prepotencia, te hemos visto en cada esquina, te hemos visto cómo mandabas a Ticlio a una persona y hablas de tosquedades y de prepotencias ¿tú, Vania Bludau?”, señaló Rodrigo González.

