En la última edición de Amor y Fuego, Rodrigo González tuvo fuertes calificativos a la accidentada llegada de Óscar del Portal a Lima. El conductor de TV también se refirió a la relación que tuvo Aldo Miyashiro con Erika Villalobos. Recordemos que el también actor le fue infiel a su esposa con Fiorella Retiz.

“Es cómo que mi esposa ya la perdí, les vengo a contar que ya lo de Érika no tiene solución, ya pero no se metan con la Fiorella, Óscar no es mi pata, se fueron a dormir no hicieron nada. (...) Mi opinión es que Aldo Miyashiro no estaba enamorado de Érika Villalobos”, expresó Rodrigo González.

Según Amor y Fuego, Óscar del Portal tendría dos días para abandonar departamento de Vanessa Quimper

En la última edición de Amor y Fuego, se explicó por qué Del Portal llegó a Lima sin su esposa Vanessa Quimper, quien prefirió quedarse en Punta Cana junto a sus hijos. Al parecer, el comentarista deportivo tiene un plazo para abandonar la casa que compartía con su esposa e hijos.

“Su esposa lo mandó de vuelta a Lima para que pase por el departamento y, en un máximo de dos días, saque todas sus pertenencias porque todo se acabó”, se escucha en el informe.