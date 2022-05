Muestra pruebas. La periodista Magaly Medina se pronunció sobre el pedido de Tula Rodríguez hacia su programa, Magaly TV La Firme, para que no se muestre más denuncias en su contra.

Como se recuerda, Paola Bisso denunció en el referido espacio televisivo que Rodríguez no respeta el deseo de Javier Carmona, quien quiso en vida y pese a no dejar testamento, según su versión, dejar un departamento y un terreno a sus descendientes varones.

“Esta mañana se ha dirigido a mí, me ha dedicado un cuarto de hora de su programa. No nos conocemos, yo soy vocera e intermediaria de la gente que viene aquí”, señaló.

En este contexto, la popular ‘urraca’ detalló que los hijos del fallecido esposa de Tula le enviaron una “nota” firmada por ellos; esto para revelar la verdadera situación que vivirían con la presentadora de “En Boca de Todos”.

“Tengo esta nota firmada por Lucas y Tadeo Carmona, los hijos mayores de Javier donde creo que vamos a entender con manzanitas de que se trata todo esto. Ella me dice que ya basta, pero yo creo que los hijos de Carmona con estas especificaciones te están pidiendo algo con lo que no cumples. Ellos aún no pueden decidir sobre los bienes que dejó su padre pese a ser los herederos legítimos igual que tú y tu hija porque tú no has cumplido con un trámite que tenías que hacer”, añadió.

“Y al parecer te presentas, no cumples con las instrucciones del juez y todavía sales, reclamas y lloriqueas, te victimizas para que un país entero diga que ‘Mala Magaly, pobre Tula’, no, no te sirve”, añadió.

Primera esposa de Javier Carmona afirma que Tula se disputa con sus hijos una “chacra” y un departamento

En la pasada edición de Magaly Medina, se difundió una nota con las declaraciones de Paola Bisso, la primera esposa de Javier Carmona, donde arremete contra Tula Rodríguez, acusándola de querer el 50% del departamento donde viven sus hijos.

“Tula se pasa, me dicen (sus hijos) quiere el 50% de nuestro departamento, sabiendo que es nuestro. O sea, ‘mi papá nunca supo que iba a morir, no pudo pasarlo a nuestro nombre’, pero ella sí sabía”, expresó Paola Bisso.

La primera esposa de Javier Carmona, también detalló cuáles son las propiedades en disputa entre sus hijos y Tula Rodríguez, entre ellas una chacra de tomates.

Luego continuó con: “ellos tienen el departamento donde viven y algo más que compartían con su padre y disfrutaban mucho, porque era algo en que trabajaban juntos (...) es una chacrita de tomates (...) yo sé que mis hijos tenían que pagar una cantidad mensual porque Javier murió y hasta el departamento no se llegó a pagar”.