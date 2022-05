A través de su programa de ATV, Magaly Medina mostró nuevas imágenes de Óscar del Portal viviendo en su departamento, donde Aldo Miyashiro le fue infiel a su aún esposa Érika Villalobos con Fiorella Retiz.

“Salió en una camioneta, hasta esta tienda que escogió un pantalón para embarazadas, en talla chica (...) nos dijeron que estaría embarazada y él lo dejó entrever”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “me parece algo nefasto, terrible, me parece despreciable desde todo punto de vista. Supongo que ella estará analizando qué es lo que debe de hacer (...) la situación no es fácil, pero me parece una falta de respeto tener una amante y tener a tu esposa esperando una bendición más para tu familia.

Magaly Medina y el por qué no difundió ampay de Bárbara Cayo: “me dijo que le iban a quitar a sus hijos”

Durante su visita al programa “JB en ATV”, Magaly Media dio detalles sobre el sonado destape de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz y cuál fue el motivo por el que no difundió el ampay de Bárbara Cayo.

“Por eso no hablo con mis ampayados (...) ya una vez lo hice. A Bárbara Cayo yo le había sacado varios ampays y tenía uno más. Voy a contarlo. Lo que pasa es que teníamos un video después de Thorton. Luego teníamos otro ampay de ella y me llama. Yo no quería hablar con ella porque íbamos a sacar las imágenes, pero acabé hablando con todo el mundo y me convencieron de hablarle porque estaba desesperada y lloraba y lloraba”, expresó Magaly.

Luego continuó con: “le contesté, porque es una mujer que es madre y ya se había separado de su primer marido por culpa del primer ampay. Le contesté y me dijo: ‘Mira, si tú sacas ese ampay mi exesposo me va a quitar a mis hijas, por favor, te lo ruego, te lo suplico’. Entonces, dije ok. Nunca antes lo había hecho, porque los investigadores se molestan conmigo cuando les pido algo así, porque es su trabajo. Entonces, es como faltarles el respeto”.