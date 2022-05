Vida”, “Confesiones de invierno” y “Pequeñas anécdotas sobre las instituciones”, discos imprescindibles que grabó junto a Charly García bajo el amparo de “Sui Géneris”, lo hicieron pasar a la historia. Dueño también de una carrera brillante como solista, Nito Mestre puede presumir sin falsa modestia que es un clásico, de esos que quedaron ya en la memoria colectiva. Desde Buenos Aires, el músico se entusiasma cuando le comentamos que en las remozadas tiendas de vinilos se ven a jovencitos llevando discos recién editados de “Sui Géneris” como joyas de la corona. Privilegio de los grandes.

“Yo lo he visto también aquí, y me hace acordar cuando yo era joven conseguir un vinilo en particular era todo un logro, primero por el precio, y después, porque es algo físico que uno está tocando, no es algo virtual. El ser humano está hecho para tener esa proximidad, el tacto, el olor del plástico y esa sensación de que es algo tuyo; no del mundo, es tuyo...lo conseguiste”, dice el músico que este 26 de mayo se presenta en el Gran Teatro Nacional y el 27 en el Teatro Municipal en Arequipa.

En tiempos de plataformas, volver a escuchar un vinilo es regresar a ese rito de buscar el momento preciso y el lugar, sentarte a disfrutar de la música...

Lo que me dices lo he visto hace poquito, cuando llegué a la casa de unos pibes y la estaban ordenando. De pronto, veo como un mueble donde había unos espacios y les pregunto: ‘¿y este mueble para qué es? Uno de ellos me responde que es el sitio del tornamesas, me cuenta que siempre se reúne con sus amigos a escuchar discos. Imagínate, como antes, qué maravilla.

Y otra satisfacción es que discos grabados hace 40 o 50 años se sigan reeditando y las canciones se siguen interpretando. ¿Esto va a suceder con la música que escuchamos ahora?

Pero dime qué letra vas a recordar de tal o cuál canción que está hoy de moda. ¿Quién se va a enamorar con eso? Aunque realmente como está el planeta puede pasar de todo, pero sinceramente, me siento orgulloso de haber participado en discos y de una época que ha quedado en el corazón de la gente y lo seguirá estando y sobre todo, que se considera un clásico.

Y pocos llegan a serlo...

Así es y eso me encanta, es como el mejor sueño cumplido y que muchos imaginamos desde chicos.

¿Los jóvenes de hoy que no quieren alinearse a las tendencias musicales tendrán esa oportunidad?

Los tiempos te exigen ser bastante persistente y tenaz con la carrera de uno, hay que insistir frente a los obstáculos, moverte con ingenio dentro de las redes, mostrarte de distintas maneras como lo hacen los demás. No que cada uno vaya por su lado en la medida de lo posible, así se empieza a colaborar unos con otros se hacen más fuertes en redes. Hay que despertar el ingenio, así como lo tienen los que hacen reguetón y música urbana.

En agosto llega a los 70, ¿es de aquellos que en los cumpleaños hace eso resúmenes de vida?

Viene solo cuando te pones a hablar del tema, más ahora en post pandemia cuando uno anda pensando todo lo que se perdió en estos dos años. Hoy tengo más ganas de hacer, salir, tocar, viajar, grabar, todo lo que sea moverse, no quedarme en un solo lugar porque ya estuvimos encerrados. Cuando reviso un poco mi vida, estoy satisfecho porque todo lo que soñaba se cumplió. Hay miles de lugares donde me gustaría ir, otros a los que me gustaría volver, unos cuantos artistas con los que me gustaría grabar en un futuro. No me alcanzaría esta vida ni diez más para eso.

Porque pareciera que Nito Mestre ya lo hizo todo...

Si uno lo ve así, porque canté con una de las más grandes como Mercedes Sosa, abrí el concierto de Paul McCartney en River tres veces, he grabado con muchos músicos y tengo discos exitosos. Acabo de filmar una película que sale en agosto y que es una parodia de de una visita que supuestamente hizo Lennon a Argentina. Definitivamente no lo he hecho todo.

No hay tiempo para pensar en el retiro.

Tengo muchas cosas por hacer para colgar la toalla, eso del retiro porque ya hice todo no está en mí. Cuando empezó la pandemia yo dije: parece un ensayo de jubilación, okey, entonces vamos a ensayar cómo sería esto, entonces voy a pensar que me gustaría estar cerca del mar, que haya un poco de verde, una huerta ok, pero eso para dos o tres días a la semana, pero después salimos de gira. Está todo bien, pero la cosa de ser convertirme en una planta y quedarme ahí afincado no está en mis planes.

