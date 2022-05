La periodista Magaly Medina cuestionó a la conductora de En Boca de Todos, Tula Rodríguez, en medio de la disputa que esta vive por la herencia de su fallecido esposo Javier Carmona.

Como se recuerda, Paola Bisso, madre de los dos hijos mayores del exgerente, denunció que Rodríguez no desea entregarles los bienes que le corresponden a Lucas y Tadeo Carmona.

“Ella se oculta bajo la edad de su hija para hacer lo que le da la gana y no hacer lo que los deudos de su marido le están pidiendo, que se decida que hacer con las propiedades, etc.”, puntualizó.

En otro momento, la popular urraca señaló que la presentadora de TV se “escuda” en la edad de su hija, aún menor de edad, para no entregarles a sus hijastros parte de la herencia que les corresponde.

“Son los hechos de tu vida los que realmente hablan de la clase de persona que eres, de la madera de la que estás hecha (…) las palabras se las lleva el viento. Hechos y no palabras”, puntualizó.

Cabe precisar que según los hijos del fallecido, Rodríguez pospone ser la tutora legal de su hija con el exgerente, debido a su minoría de edad, y por ello no se puede disponer de los referidos bienes.

“A mí Tula me parece muy mezquina con el dolor y la herencia, que será poco para ella y no le parecerá mucho pero los hijos necesitan que se disponga de eso, ella no lo hace. A mí no me parece, a los hijos no hay que enseñarles a no ser mezquinos”, agregó.