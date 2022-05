El presentador del programa de YouTube “Hablando Huevadas”, Ricardo Mendoza, narró un particular episodio que vivió, cuando era niño, junto a la ex animadora infantil María Pía Copello.

“Yo tengo una aberración, no por Ana Carina que me cae bien, sino por María Pía. No me cae María Pía, nunca me cayó. Fui a su programa, nos trató mal. Nos dijo: ‘¿Pueden callarse?’”, manifestó Mendoza en una de las primeras emisiones de su programa.

Como se recuerda, la también ex presentadora de Esto Es Guerra condujo, años atrás, un programa infantil llamado “María Pía y Timoteo”. El espacio televisivo tenía como objetivo entretener a los niños e invitarlos a participar de divertidos juegos.

En este sentido, su compañero de conducción, Jorge Luna, interrogó a Mendoza en qué situación fue agredido por Copello.

“Estábamos haciendo chongo todos los chibolos y era ese juego donde se peleaban los zumos y nos habían dado ‘Chocomel’ (…) Había un chibolo de mi cole que estaba jugando (…) y ella se molestó y nos dijo ‘Se pueden callar’, y los payasitos tuvieron que tranquilizarla”, agregó el “humorista”.

Cabe precisar que, días atrás, la actriz Nataniel Sánchez confesó que una conocida ex animadora infantil le gritó cuando solo tenía 10 años. Según indicó, la furia de la presentadora se desató tras acusarla de “confundirse” en los pasos de una coreografía.