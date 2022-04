Ricardo Mendoza y Jorge Luna, conductores de ‘Hablando Huevadas’, vienen siendo criticados en redes sociales luego de que se difundiera un video de uno de sus shows en donde se refieren a la selección peruana de futsal down.

“Tenía una ligera sospecha pero luego me di cuenta de que hay una selección peruana de futsal con personas con síndrome de down, yo no se nada de eso, no sigo el fútbol down, no se quiénes son las estrellas, los destacados, los diferentes”, dijo Jorge Luna en pleno show ante sus seguidores.

Dichas declaraciones fueron tomadas con gracia por parte de los espectadores ya que se escuchó la risa de varios asistentes. Asimismo, Ricardo Mendoza trató de evitar que se ‘malentiendan’ las palabras de Luna y agregó: “No, lo peor es que no han entendido el chiste, ha llegado con retraso”, indicó Mendoza ante el público espectador.

Mientras familias luchan por sus hijos, otros se burlan

A través de sus redes sociales, Carlos Alcántara, el popular Cachín, les respondió a Jorge Luna y Ricardo Mendoza por broma a personas con síndrome de down.

“Mientras muchas familias luchan por sacar adelante a sus hijos (as) con habilidades diferentes o con alguna condición médica , hay mucha gente aun que continúa burlándose y riéndose de ellos , basta ya de hablar huevadas ! #respeto #inclusion”

Ministerio de la Mujer y Defensoría rechazan burlas de Jorge Luna y Ricardo Mendoza hacia personas con síndrome de Down

El Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables (MIMP) rechazó de manera enérgica las burlas que hicieron los comediantes José Luna y Ricardo Mendoza, en el stand up comedy denominado Hablando Huevadas, sobre las personas con síndrome de Down que integraron la selección peruana de futsal que recientemente participó en un torneo internacional disputado en Lima.

A través de una publicación en Twitter, el MIMP advirtió que reírse de un “chiste” sobre personas con síndrome de Down da paso hacia la discriminación, lo que constituye un delito.

“¿El humor debe ser burla? No hay gracia en exacerbar prejuicios y estereotipos sobre personas con discapacidad. Cada vez que nos reímos de un “chiste” sobre personas con síndrome de Down, estamos dando un paso hacia la discriminación, que es un delito”, indicó el sector en un comunicado.

Además, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables pidió a los ciudadanos a exigir respeto para las personas con discapacidad o alguna condición de vulnerabilidad en caso sean víctimas de discriminación.

“La próxima vez que te encuentres frente a un acto de discriminación, aunque el tono sea “humorístico”, no te rías. Pide respeto para todas y todos los seres humanos, sobre todo si la burla o el comentario es contra personas con discapacidad o alguna condición de vulnerabilidad”, señaló.